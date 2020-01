Bolsonaro espalha fake news sobre livros infantis

A pretexto de divulgar o programa "Conta pra mim" de incentivo à leitura para crianças lançado pelo Ministério da Educação, Jair Bolsonaro faz acusações gratuitas, pelo seu método preferido - as fake news - aos governos progressistas. Ao fazer provocações desse tipo e difundir mentiras, o ocupante do Planalto mostra em qualquer oportunidade sua falta de compostura e responsabilidade com o cargo que exerce edit

247 - Jair Bolsonaro recorreu mais uma vez a uma fake news para divulgar um programa governamental.

"Você lembra como eram os livros p/ nossos filhos em governos anteriores? Carregados de ideologias, ofendiam as famílias, atentavam contra a inocência das crianças. Isso mudou. Estamos ensinando o correto, aquilo que os pais sempre desejaram para seus filhos", escreve Jair Bolsonaro no twitter, divulgando vídeo oficial carregado de fake news.

O vídeo institucional é uma peça publicitária do programa "Conta pra Mim", de incentivo à leitura, lançado pelo Ministério da Educação.

O tuíte de Bolsonaro e o vídeo do MEC não explicam as acusações que o ocupante do Palácio do Planalto faz aos governos progressistas de terem ofendido as famílias.