Bolsonaro está atordoado com a repercussão da propina de R$ 16,5 milhões que recebeu da Arábia Saudita

Apoie o 247

ICL

247 – Jair Bolsonaro, que cometeu o crime de peculato ao receber uma propina de R$ 16,5 milhões da Arábia Saudita na forma de joias, está assustado e ainda não encontrou uma forma de responder às denúncias. "Depois de dois dias em Washington, Jair Bolsonaro retornou ontem à noite à casa onde está hospedado em Orlando 'assustado com a repercussão' do caso das joias de R$ 16,5 milhões, de acordo com um ex-auxiliar que conversou com o ex-presidente. Apesar disso, até ontem à noite, Bolsonaro se recusava a voltar a falar no assunto publicamente. E nem pretendia gravar um vídeo, como lhe foi sugerido, para se explicar diretamente aos seus eleitores", informa o jornalista Lauro Jardim .

"Até o momento, nenhum advogado foi consultado para auxiliar sua defesa . Hoje, a PF abre um inquérito para investigar o caso das joias das arábias", acrescenta o colunista do Globo.

Árabes deram a Trump um pingente de US$ 6 mil, a líderes da América Latina presentes de aproximadamente US$ 1000, apenas BOLSONARO ganhou joias de R$ 17 milhões e R$ 5 milhões.



Apenas Bolsonaro entregou patrimônio público (refinaria na Bahia) por R$ 11 bilhões ABAIXO do preço. — Thiago dos Reis 🇧🇷 (@ThiagoResiste) March 6, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.