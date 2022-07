"Bolsonaro está fazendo de tudo para perder a eleição", diz membro da campanha bolsonarista

Declaração foi dada sob reserva a Bela Megale, do O Globo. Ordem no QG da campanha é silenciar sobre os ataques de Bolsonaro às urnas eletrônicas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Até mesmo o núcleo da campanha pela reeleição de Jair Bolsonaro (PL) não acredita em suas investidas contra as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro e avalia ser um erro se manter neste discurso, relata Bela Megale, do jornal O Globo.

>>> Arthur Lira se cala sobre crime de traição nacional cometido por Bolsonaro e comenta articulação do prefeito de Arapiraca

Os que fazem parte da equipe de campanha, porém, já decidiram "jogar a toalha" e desistiram de convencer Bolsonaro a cessar os ataques. "Dados de institutos contratados pelo partido de Bolsonaro, o PL, deixam claro que, se a artilharia funcionou em 2018, só atrapalha em 2022. A avaliação é que, na maior parte do tempo, o presidente 'se mostra preso ao passado e não olha para frente'".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ordem no QG da campanha é silenciar sobre a reunião de Bolsonaro com embaixadores nesta segunda-feira (18), ocasião em que colocou em dúvida o sistema de votação do Brasil. "É consenso que essa postura só atrapalha a principal meta: conseguir votos para subir nas pesquisas".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um membro da campanha resumiu: "Bolsonaro está fazendo de tudo para perder a eleição".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE