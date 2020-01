Bolsonaro faz ataque gordofóbico a Joice: “deputada fofuxa de São Paulo”

247 - Jair Bolsonaro fez ataque gordofóbico ao falar sobre a sua ex-aliada e deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP). Durante a transmissão ao vivo no Facebook, ele respondeu as declarações feitas pela parlamentar sobre a sanção do fundão dizendo que “mentir engorda”.

Sem citar o nome de Joice, Bolsonaro a chamou de “deputada fofuxa de São Paulo”, ao falar sobre o fundo eleitoral.

“Vou ter que sancionar ou vetar. Já dei uma explicação de acordo com a lei do ano passado, apanhei de muita gente. Quem não quer entender, continua falando ‘veta, veta’. Se porventura eu sancionar e perder voto, paciência. Tem dois deputados que não vou falar o nome aqui. Uma fofuxa de São Paulo e um japonês de São Paulo, falando mentiras. A questão é desgastar e criticar. É mais fácil para esse tipo de gente. Se tivesse fazendo coisa boa, acho que a primeira estaria mais magra e o outro menos pitoco de sem vergonha. Acho que mentir engorda”, atacou Bolsonaro.