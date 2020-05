Bolsonaro finge trégua com governadores, mas pede a empresários que pressionem: "é guerra"

Na porta do Alvorada, Bolsonaro disse que está disposto a conversar com governadores sobre medidas para conter a pandemia, mas em reunião com um grupo de empresários organizada pelo presidente da Fiesp, Paulo Skaf, pediu pressão contra os governadores e disse que "é guerra" edit

247 - Jair Bolsonaro disse na manhã desta quinta-feira (14), que estava disposto a conversar com governadores sobre medidas para conter a pandemia de coronavírus. Na porta do Alvorada, Bolsonaro fez até um apelo: "Um apelo que faço aos governadores. Revejam essa política. Estou pronto para conversar. Vamos preservar a vida? Vamos".

Poucos horas depois, no entanto, Bolsonaro demonstrou que o "apelo" não passou de fachada. Em videoconferência com um grupo de empresários organizada pelo presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), Paulo Skaf, seu aliado político, Bolsonaro voltou a pedir que empresários pressionem os governadores pela reabertura do comércio e disse que "é guerra" e que o setor empresarial precisa "jogar pesado" com os chefes de governo nos estados.

"Um homem está decidindo o futuro de São Paulo, decidindo o futuro da economia do Brasil", afirmou Bolsonaro, referindo-se ao governador João Doria (PSDB), seu adversário político. "Os senhores, com todo o respeito, têm que chamar o governador e jogar pesado. Jogar pesado, porque a questão é séria, é guerra."

Bolsonaro diz que as medida de isolamento são piores para o país e minimiza o impacto do coronavírus e das mortes causadas pela contaminação.

Bolsonaro é um crítico das ações de isolamento social e tem atacado governadores que determinaram o fechamento de comércio. Doria e governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), são dois dos principais alvos do presidente.

