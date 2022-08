Bolsonaro foi o único que não aplaudiu elogio de Moraes às urnas eletrônicas

Jair Bolsonaro demonstrou incômodo com o Estado Democrático de Direito ao não aplaudir Alexandre de Moraes no TSE edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) foi a única pessoa que não aplaudiu Alexandre de Moraes após o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) elogiar as urnas eletrônicas. "A liberdade no exercício do direito do voto exige ampla liberdade de informação no sentido de proporcionar ao eleitor escolha livre e consciente", disse Moraes.

De acordo com o juiz, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal, são necessários "esforços para dar continuidade ao belíssimo trabalho que vem sendo realizado pelo TSE sob o comando Edson Fachin na organização das eleições de 2022".

"Deixa um importante legado de defesa incansável do Estado Democrático de Direito. Respeito pelas instituições é o único caminho de fortalecimento da república e força da democracia como único regime onde o poder emana do povo. Agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional", continuou.

"O TSE atua em conjunto com os 27 tribunais regionais eleitorais, com 2.637 juízes eleitorais e o mesmo número de promotores eleitorais. Coragem para lutar contra forças que não acreditavam no Estado Democriático de Direito. Continuamente vem se aperfeiçoando", acrescentou.

