Bolsonaro ganha eleição no voto popular da Time e bolsonaristas puxam tag "person of the year"

Sputnik Brasil - O presidente Jair Bolsonaro venceu nesta terça-feira (7) a votação popular para "Personalidade do Ano" da revista Time, dos Estados Unidos.

Dos 9 milhões de votos contabilizados na pesquisa, Bolsonaro obteve o apoio de 24%, mais de 2 milhões votos.

e até mesmo dos profissionais da saúde da linha de frente no combate à COVID-19 (6,3%), que ficaram em terceiro lugar.

O presidente brasileiro não pode negar seu interesse nessa eleição. Ele pediu votos durante o seu pronunciamento semanal on-line, transmitido pelas redes sociais.

"Estamos liderando. Já agradeço a quem votou, e quem não votou tem oportunidade de votar", comentou Bolsonaro.

Segundo a revista norte-americana, a "Personalidade do Ano" é "a pessoa ou pessoas que mais afetaram as notícias e nossas vidas, para o bem ou para o mal".

Vale lembrar que revista não poupa adjetivos negativos para o chefe de Estado brasileiro. Em uma reportagem que ganhou as redes sociais no Brasil, Bolsonaro foi apontado pela CPI da Covid como o principal responsável pelas mais de 600 mil mortes pela pandemia no país.

Ao anunciar o vencedor através do voto popular, a revista destacou a alta taxa de rejeição do mandatário brasileiro e a lista de polêmicas envolvendo o seu nome.

Apesar de a votação popular ter um peso no resultado final, a definição da "Personalidade do Ano" da Time passa também pela preferência dos editores da revista. O resultado final será divulgado no dia 13 de dezembro.

A Time publica uma edição especial com a "Personalidade do Ano" desde 1927. Os últimos escolhidos foram Joe Biden e a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, em 2020. Em 2019, a ativista ambiental Greta Thunberg foi eleita.

