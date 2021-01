Bolsonaro imita Mussolini ao nadar em praia lotada entre apoiadores

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), parece mesmo buscar sua inspiração como governante no ditador fascista italiano Benito Mussolini. Ao nadar em meio a banhistas na Praia Grande, no primeiro dia do ano, o presidente voltou a imitar gesto do fascista.

Quem lembrou o caso e buscou fotos de arquivo foi o engenheiro e internauta Toni Bulhões. Nas imagens, Mussolini aparece em meio a outros banhistas e admiradores com pose de atleta e, ao contrário de Bolsonaro, sem camisa e exibindo boa forma física.

Sim, Mussolini foi o primeiro presidente a ir à praia cercado de homens exercendo a estética fascista que o levaria a ser pendurado de cabeça para baixo em lugar público da Itália.

A história se repete como farsa. pic.twitter.com/3oHlMdEpHm January 2, 2021

Esta, no entanto, não foi a primeira vez que o presidente brasileiro imitou o ditador italiano colaborador de Hitler e do nazismo. Em junho do ano passado, Bolsonaro publicou, em sua conta oficial, um vídeo de um idoso proferindo frases de Mussolini no meio da rua:

