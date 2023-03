Bolsonaro incinerou R$ 13,5 mi em remédios para doenças raras

Apoie o 247

247 - O governo de Jair Bolsonaro (PL) incinerou medicamentos usados no tratamento de doenças raras e de alto custo. Ao todo, os remédios são avaliados em R$ 13,5 milhões. A informação foi obtida pelo jornal Folha de S.Paulo , por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).

"Na relação de itens perdidos há duas doses do Spinraza, cada uma comprada por R$ 160 mil pelo governo federal. Usada para pacientes com Atrofia Muscular Espinhal (AME), a terapia é uma das mais caras do mundo", de acordo com o jornal.

Também foram inutilizados testes e medicamentos destinados a pessoas com HIV, avaliados em R$ 8,5 milhões.

Foram descartadas também 949 unidades do Translarna. O medicamento é usado em pacientes com distrofia muscular de Duchenne, que causa degeneração muscular progressiva – os lotes custaram R$ 2,74 milhões aos cofres públicos.





