Bolsonaro já faz piada sobre Moro e escolhe seu ex-secretário para o ministério da Justiça, aponta Veja

247 - Jair Bolsonaro já tem no bolso do colete o nome do substituto de Sergio Moro, caso o ministro da Justiça peça mesmo demissão.

O indicado é Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral, informa o Radar da Veja.

Na tarde desta quinta-feira (23), Bolsonaro fazia piada vangloriando-se de ter força para demitir ministros populares, depois que afastou Luiz Henrique Mandetta da Saúde.

