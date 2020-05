Bolsonaro manda jornalistas calarem a boca e chama Folha de jornal patife e mentiroso (vídeo)

247 - Jair Bolsonaro voltou a agredir a imprensa e, por duas vezes, gritou aos jornalista "cala a boca!", diante dos portões do Palácio do Alvorada na manhã desta terça-feira (5).

Ele negou interesse na troca do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro. "Vai sair da superintendencia para ser diretor-executivo da PF. Eu não to trocando ele, isso é uma patifaria, cala a boca não perguntei nada, jornal patife e mentirosa, cala a boca. Se eu tivesse ingerência para a PF ele não iria para lá", disse ele, após se reunir com apoiadores. "Canalha é elogio para a Folha de S.Paulo", afirmou aos berros.

De acordo com Bolsonaro, "grande parte [da imprensa] só publica patifaria". "Passem bem", bradou mais uma vez, deu meia volta e entrou no carro oficial

Bolsonaro fez referência ao fato de que o novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Souza, trocou a chefia da superintendência do Rio de Janeiro. Carlos Henrique Oliveira, atual comandante do estado, foi convidado para ser o diretor-executivo, número dois na hierarquia da PF (em nível nacional).

Assista ao vídeo postado na página de Bolsonaro no Facebook:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.