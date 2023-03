'Bolsonaro não é líder da oposição, mas um turista nos EUA', diz presidente do Republicanos

Apoie o 247

247 - O deputado federal e presidente do Republicanos, Marcos Pereira, criticou duramente o ex-aliado Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que o ex-mandatário não se tornou líder da oposição, mas um "turista” nos Estados Unidos, país em que que buscou refúgio após perder a eleição presidencial de 2022 para Luiz Inácio Lula da Silva (PT),

“Se fosse líder da oposição, ele teria de estar fazendo oposição aqui no Brasil. Ele é um turista nos Estados Unidos”, disse Pereira ao jornal Folha de S. Paulo. "Você só faz oposição presente. Você tem de estar presente para fazer oposição", ressaltou. 

Para Pereira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro do governo Bolsonaro, poderá ocupar se tornar o líder da oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um futuro próximo, uma vez que “se você deixa aquele espaço vazio, alguém ocupa. E como ele, a meu ver, está deixando espaço vazio, alguém vai ocupar. Tarcísio pode ocupar, mas ainda é cedo”.

Questionado sobre o escândalo das joias dadas pela monarquia saudita, avaliadas em R$ 16,5 milhões, ao casal Jair e MIchelle Bolsonaro, Pereira limitou-se a dizer que se ele fosse presidente da República “e recebesse presentes como esse, teria entregue ao acervo da União”.

Na entrevista, o presidente do Republicanos também disse ter se “surpreendido positivamente” com a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e afirmou que torce para que ele “dê certo” à frente do cargo.

“Pelo que vejo e ouço do setor produtivo, ele tem surpreendido a todos positivamente. Eu torço para que dê certo, porque se der certo, vai ser bom para o Brasil”, afirmou.

