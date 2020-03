Bolsonaro não pode fazer o que quer contra medidas dos estados e municípios

247 - O sistema federalista brasileiro assegura a autonomia administrativa para estados e municípios em áreas como saúde, educação e comércio. Bolsonaro não pode fazer o que quer e revogar essas medidas. A opinião é de especialistas em direito constitucional e administrativo.

O ocupante do Palácio do Planalto voltou neste domingo a criticar o fechamento de escolas, comércios e outras medidas restritivas adotadas por governadores e prefeitos. As críticas de Bolsonaro são feitas no momento em que o coronavírus se propaga de maneira ameaçadora à vida de milhões de pessoas.

Contrariando as orientações do próprio Ministério da Saúde de seu governo, Bolsonaro conclamou as pessoas a voltarem para as ruas para trabalhar e ameaçou baixar um decreto para revogar as medidas de proteção à saúde adotadas em estados e municípios, informam os jornalistas Flávio Ferreira e Renata Galf na Folha de S.Paulo.