Bolsonaro nega querer anistia ou imunidade após fim do mandato e admite "imoralidade" como deputado

Apoie o 247

ICL

247 - Em entrevista ao Flow Podcast nesta segunda-feira (8), Jair Bolsonaro (PL) negou estar interessado em alguma PEC [Proposta de Emenda à Constituição] que lhe dê anistia ou imunidade após o fim de seu mandato.

Notícias dão conta de que parlamentares bolsonaristas estariam articulando um texto para que Bolsonaro, assim como outros ex-presidentes, tivesse direito ao cargo de senador vitalício, como forma de blindá-lo de eventuais investigações após sua saída do poder.

>>> New York Times: Bolsonaro está com medo de ser preso, e tem motivos de sobra para estar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Não estou interessado nisso [PEC da anistia], vão falar que eu estou pedindo arrego, 'peidou na farofa'. Não quero essa imunidade", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a conversa, Bolsonaro também admitiu ter atuado com "imoralidade" enquanto deputado federal, ao receber auxílio-moradia da Câmara dos Deputados mesmo tendo imóvel próprio em Brasília. "Recebi auxílio-moradia da Câmara, sim. A legislação... Eu tenho um apartamento no Sudoeste [região do Plano Piloto, em Brasília] de 75 m², um apartamento da Câmara são quatro vezes isso, 300 m². O apartamento era meu, comprei, paguei e recebi o auxílio-moradia, sim. Não é ilegal, pode ser imoral. Mas eu vivia do meu salário, tinha outras despesas que... Agora, eu, por exemplo não pagaria condomínio do apartamento da Câmara. Lá no meu, pagava condomínio. Concordo contigo, entra na imoralidade".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Bolsonaro ainda admitiu ter falado "merda" no passado ao dizer que usava seu apartamento funcional em Brasília para "comer gente". "Lógico que eu falei merda, porra. Falei que usava o dinheiro para fazer um negócio aí [comer gente]. Daí a negada falou pra mim 'porra, se fosse o contrário, para namorar um homem não tinha problema'. Eu não fazia nada daquilo. Cheguei em casa, minha mulher [estava com] um olho, ela que me comeu aquele dia com olhos, esporro, mijada. 'Como é que você fala um negócio desses? Como é que eu fico?' Ela tem razão, aloprei".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.