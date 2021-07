Bolsonaro nomeia ao CNJ procurador que tentou encerrar inquérito de Flávio

No início de 2019, como procurador regional eleitoral do Rio de Janeiro, Sidney Madruga tentou arquivar um inquérito que apurava se o senador, à época deputado estadual, havia cometido falsidade ideológica eleitoral edit

Metrópoles - Jair Bolsonaro nomeou como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) o procurador Sidney Madruga, que tentou encerrar em 2019 uma investigação contra Flávio Bolsonaro sem fazer diligências. A nomeação foi publicada na última terça-feira (20/7), após o Senado aprovar o nome de Madruga, indicado por Augusto Aras.

No início de 2019, como procurador regional eleitoral do Rio de Janeiro, Madruga tentou arquivar um inquérito que apurava se o senador, à época deputado estadual, havia cometido falsidade ideológica eleitoral em sua declaração de bens à Justiça Eleitoral. Contudo, o arquivamento foi vetado pela 2ª Câmara Criminal de Revisão do MPF.

O procurador, que ocupará a vaga do Ministério Público da União no CNJ, tomará posse no próximo dia 3. No Senado, onde a indicação tramitou de dezembro de 2020 até este mês, a aprovação foi tranquila: 54 votos favoráveis, um contrário e duas abstenções.

