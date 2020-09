Bolsonaro nomeia ex-conselheiro de entidade ruralista para comandar Secretaria da Amazônia

247 - O velho ditado "a raposa cuidando do galinheiro" ganha real significado no governo Jair Bolsonaro. A recém-criada Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente (MMA) vai ser comandada por um ex-conselheiro de uma das principais entidades ruralistas do país.

Na edição desta segunda-feira (21) do Diário Oficial da União (DOU), foi confirmada a nomeação de Joaquim Álvaro Pereira Leite. De acordo com reportagem do jornal O Globo, no currículo ele inclui o cargo de conselheiro da Sociedade Rural Brasileira (SRB) durante 23 anos.

O jornal lembra que a entidade é uma das que divulgaram uma nota de apoio à gestão de Ricardo Salles à frente do MMA dias depois da veiculação da fala de Ricardo Salles sobre aproveitar a epidemia da Covid-19 para “passar a boiada” na área ambiental.

Joaquim Álvaro Pereira Leite já ocupava cargos de confiança no MMA desde 2019, e, até hoje, era o responsável pela Secretaria de Florestas e Desenvolvimento Sustentável do ministério, que deu lugar à nova Secretaria da Amazônia e Serviços Ambientais.

