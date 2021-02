Bolsonaro nomeia Heleno e Skaf como titulares do Conselho da República

O Conselho da República é um órgão para consulta do presidente sobre temas relevantes acerca da estabilidade das instituições, e opina sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio edit

247 - Jair Bolsonaro nomeou o ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), o empresário Paulo Skaf, como membros titulares do Conselho da República.

O ministro interino da Secretaria-Geral, Pedro Cesar de Sousa, e o deputado federal Vitor Hugo (PSL-GO) foram nomeados como suplentes de Heleno e Skaf, respectivamente.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira (19).

O Conselho da República é um órgão de consulta do presidente para questões relevantes acerca da estabilidade das instituições democráticas, como intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio.

