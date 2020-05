Bolsonaro participa de novo ato golpista com ataques ao STF

No momento em que Jair Bolsonaro e seus filhos são investigados por interferência na Polícia Federal e disparo de fake news, ele voltou a participar, sem máscara, de um ato contra as instituições, revelando novamente desprezo pela democracia e contrariando recomendações da OMS. Internautas não perdoaram edit

247 - Jair Bolsonaro se encontrou com apoiadores neste domingo (31), em Brasília (DF), sem o uso de máscara, contrariando recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), que pede o distanciamento social para diminuir a propagação do coronavírus. Alguns manifestantes carregam faixas com dizeres contra o Supremo Tribunal Federal.

Em live transmitida em suas redes sociais, Bolsonaro também pegou uma criança no colo.

No Distrito Federal o uso de máscara contra a covid-19 é obrigatório. Quem for pego sem máscaras em espaços públicos poderá ser autuado e multado a partir de R$ 2 mil.

A presença de Bolsonaro em atos contra o STF não surpreende. Além de ele flertar com ditaduras, seus aliados foram alvos da uma ação da Polícia Federal na quarta-feira (27) contra fake news. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito no Supremo.

Um dos investigados, o deputado estadual Douglas Garcia (PSL-SP) resolveu participar do protesto na capital federal. Ele e um grupo de apoiadores, vestindo camiseta do "movimento conservador" entoaram um grito de ordem contra o STF. "Supremo é o povo", bradaram.

QUASE 30 MIL VIDAS PERDIDAS pela COVID-19 e o presidente está neste momento gastando DINHEIRO PÚBLICO passeando de helicóptero, dando “tchauzinho” para seus partidários na Esplanada em Brasília.



Enquanto isso, povo brasileiro está no corredor da morte. Vergonha! pic.twitter.com/2MrsHlw3lc — Rogério Carvalho 🇧🇷🏴 (@SenadorRogerio) May 31, 2020

Enquanto o presidente cavalga pela Esplanada e tira selfie com quem pede intervenção militar, o Brasil segue sem ministro da Saúde em meio à pior crise de saúde de sua história. — Diego Escosteguy (@diegoescosteguy) May 31, 2020

