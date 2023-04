Bolsonaro pode ficar inelegível logo após a Semana Santa

Apoie o 247

247 - “O julgamento capaz de tornar Bolsonaro inelegível pode ocorrer já na segunda semana de abril, logo depois do feriado da Semana Santa”, informa a jornalista Thaís Oyama em sua coluna no portal UOL.

De acordo com a jornalista, “o ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral da Justiça Eleitoral, acaba de declarar encerrada a instrução da principal ação que corre contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A ação investiga a reunião que Bolsonaro teve com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada no dia 18 de julho, quando atacou as urnas eletrônicas e criticou ministros do STF. O ex-presidente é acusado de prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação”.

