Bolsonaro pode reavaliar decisão de participar de debates apenas no 2º turno em função das pesquisas, dizem auxiliares

247 - Auxiliares próximos de Jair Bolsonaro (PL) acreditam que ele pode reavaliar a decisão de participar de debates apenas no segundo turno em função do cenário eleitoral apontado pelas pesquisas eleitorais. Bolsonaro, que aparece em segundo lugar nas pesquisas, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou sua intenção de não participar dos debates no primeiro turno nesta terça-feira (31), em uma entrevista ao Programa do Ratinho, da Rede Massa.

De acordo com a Coluna do Estadão, do jornal O Estado de S. Paulo, os interlocutores avaliam que a participação nos debates “pode ser o derradeiro instrumento para Bolsonaro defender os quatro anos de seu governo e evitar uma derrota” ainda no primeiro turno. “Essa avaliação será feita só na última hora da corrida eleitoral”, ressalta a reportagem.

As emissoras Band e SBT já marcaram as datas dos seus debates. O SBT fará o seu uma semana antes da eleição e a Band deverá abrir a temporada de debates. Na Record, o programa só deverá acontecer em um eventual segundo turno.

