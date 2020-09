Bolsonaro pode ser processado por violação do Estatuto da Criança e do Adolescente

Conselho tutelar é acionado após Bolsonaro participar do Sete de Setembro sem máscara e com crianças edit

247 - O Movimento Nacional de Direitos Humanos entrou nesta terça-feira (8) com uma representação no Conselho Tutelar de Brasília contra o presidente Jair Bolsonaro para averiguação de uma violação do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

O movimento questiona que em meio à pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro tenha participado na cerimônia do Sete de Setembro, sem máscara, ao lado de crianças também desprotegidas, informa o Painel da Folha de S.Paulo.

O Movimento Nacional de Direitos Humanos considera que Bolsonaro colocou em risco a saúde das crianças.

De acordo com a Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), as crianças acompanhadas por Bolsonaro na cerimônia eram filhos de autoridades e convidados.

