Bolsonaro pode ter cometido crime de responsabilidade ao comparar violência nos EUA com eleição de 2022 no Brasil

A declaração de Jair Bolsonaro de que o Brasil pode ter em 2022 "um problema pior do que os Estados Unidos", pode ser enquadrada como crime de responsabilidade, por ofender a lisura do processo eleitoral. Bolsonaro apoiou as acusações de Trump sobre o resultado eleitoral nos EUA e acusou o sistema eleitoral brasileiro de ser vulnerável a fraudes

247 - O advogado Fernando Neisser, membro do Instituto Paulista de Direito Eleitoral (Ipade), considera que as declarações de Bolsonaro ultrapassam a liberdade de expressão na medida em que, pela autoridade do cargo, “arrastam parcelas da população para teorias da conspiração, com efeito grave para a democracia”. Isto é passível de ser enquadrado como crime de responsabilidade.

"O conceito de crime de responsabilidade é mais amplo do que, por exemplo, os que constam no Código Penal, cuja descrição é muito precisa. O objetivo é impedir que o ocupante da cadeira presidencial transborde seus poderes. E quem conduz a eleição é outro Poder, o Judiciário", diz o advogado.

Passíveis de perda do cargo via processo de impeachment, os crimes de responsabilidade se referem a “atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição”. A lista inclui ações que impeçam o “livre exercício” de outros Poderes ou que violem “direitos políticos, individuais e sociais”, destaca reportagem de O Globo.

Para o jurista Pedro Serrano, especialista em Direito Constitucional, a caracterização de crime de responsabilidade não pode se basear em casos pontuais, mas sim num “ato contínuo” que afronte os dispositivos da lei. Ele reitera, no entanto, que o presidente está sujeito a “restrições na liberdade de expressão” pelo cargo ocupado.

