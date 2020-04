Bolsonaro prevê calote nos salários dos servidores públicos

247 – "Desde o começo, sozinho, venho falando dos dois problemas: o vírus e o desemprego. O desemprego já se faz presente no seio da sociedade. Os informais cresceram muito, são quase 40 milhões no Brasil. O pessoal celetista também milhões já perderam seus empregos. A economia não roda dessa forma. Vai faltar dinheiro para pagar servidor público, e o Brasil está mergulhando num caos", afirmou Jair Bolsonaro ontem, em mais uma tentativa de acabar com a quarentena.

"Eu quero crer que não seja apenas má vontade desses políticos, que não vou nominar aqui, querer abalar a Presidência da República. Não vão me tirar daqui", disse ainda, enquanto manifestantes gritavam 'Fora, Maia'.

