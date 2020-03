Bolsonaro provoca imprensa: “O que vocês estão fazendo aqui? Não estão com medo do coronavírus?”

“Atenção, povo do Brasil. Esse pessoal diz que eu tô errado e você tem que ficar em casa. Agora eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui?”, disse Jair bolsonaro. “Não estão com medo do coronavírus, não? Eu tô assistindo o Sikêra agora aqui, taokey? Um abraço ai”, acrescentou ele em referência ao apresentador da Rede TV que o apoia. Assista ao vídeo edit

247 - Demonstrando mais uma falta de traquejo para lidar com a imprensa, Jair Bolsonaro provocou jornalistas, na manhã desta quinta-feira (26), na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília (DF). As secretarias estaduais de Saúde divulgaram que, até 10h30 desta quinta-feira (26), são 2.587 casos confirmados do coronavírus no Brasil, com 61 mortos.

“Atenção, povo do Brasil. Esse pessoal diz que eu tô errado e você tem que ficar em casa. Agora eu pergunto, o que vocês estão fazendo aqui?”, disse o ocupante do Planalto. “não estão com medo do coronavírus, não? Eu tô assistindo o Sikêra agora aqui, taokey? Um abraço ai”, acrescentou ele em referência ao apresentador da Rede TV que o apoia.

Bolsonaro tem sido bastante criticado por amenizar as consequências do coronavírus no Brasil. Durante sua fala em cadeia nacional, na terça-feira (24), por exemplo, ele voltou a comparar o coronavírus a uma "gripezinha" ou a uma "resfriadinho". Também pediu para prefeitos e governadores "abandonarem o conceito de terra arrasada", que, para ele, inclui o fechamento do comércio "e o confinamento em massa".

O ocupante do Planalto também havia convocado protestos para o dia 15 de março, enquanto autoridades de Saúde já tinha recomendado que as pessoas evitassem aglomerações para conter a disseminação do coronavírus. As manifestações foram contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Congresso Nacional. Bolsonaro foi a um ato em Brasília, apertou a mão e abraçou várias pessoas.