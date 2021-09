Bolsonaro publica foto em que aparece com 6 dedos

Apoie o 247

Do Metrópoles - Uma publicação no perfil oficial do presidente no Twitter mostra Jair Bolsonaro (sem partido) com 6 dedos. No post, Bolsonaro aparece junto a um resumo de pontos proferidos no discurso feito na 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, com a mão direita sobre o peito. Aparentemente, o 6º dedo surgiu por uma falha na edição da fotografia: há uma sobreposição de imagens, para dar uma impressão de sombreamento.

A tentativa, porém, terminou criando a polidactilia (condição real, em que uma pessoa, por várias razões, tem dedos extras) no presidente. Na publicação, internautas reagiram ao erro:

e esses 6 dedos aí September 22, 2021

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK COLOCOU SEIS DEDOS NA FOTO



É BURRO PRA CARALHO MESMO pic.twitter.com/pLEVKPF1R3 — Felipe Mascari (@felipemascari) September 22, 2021



ROUBOU O DEDO DO LULA DESGRAÇADO TA COM 6 AGORA — garu (@haveheartx) September 22, 2021

bolsonaro vc tem 6 dedos? September 22, 2021





