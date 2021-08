Bolsonaro, que sobe o tom contra as instituições, é alvo de sete inquéritos no STF e TSE

247 - Enquanto sobe o tom contra as instituições, Jair Bolsonaro é alvo de sete investigações criminais e eleitorais abertas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os dois inquéritos mais recentes, um processo administrativo no TSE e a inclusão no inquérito das fake news, foram abertos esta semana.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, as investigações possuem “limitações jurídicas” para que “possam provocar efeito direto no mandato de Bolsonaro”. Além disso, mesmo que os inquéritos abertos pelo STF apontem ilegalidades que tenham sido cometidas por ele, uma denúncia criminal somente poderá ser aberta caso o procurador-geral da República, Augusto Aras, decida por isso. As apurações do TSE, porém, podem resultar na sua inelegibilidade por um período de até 8 anos.

Bolsonaro responde a um processo criminal aberto a pedido da PGR pouco depois do então ministro da Justiça Sergio Moro acusar Bolsonaro de tentar interferir na Polícia Federal. O chefe do Executivo também é investigado por prevaricação por supostamente não ter informado aos órgãos de investigação e controle sob as suspeitas de irregularidades no processo de compra da vacina indiana Covaxin.

O ex-capitão também é investigado pelo STF por ataques contra a Corte e seus ministros. No âmbito eleitoral, ele responde a um inquérito administrativo instaurado aberto pela Corregedoria do órgão em função dos ataques desferidos contra a confiabilidade do sistema eleitoral e das urnas eletrônicas.

O chefe do Executivo responde, ainda, a uma ação de disparos massivos de fake news contra o PT e a coligação Povo Feliz de Novo. Nesta mesma direção, Bolsonaro também é alvo de uma investigação sobre “o uso de nomes e CPFs de idosos para registrar chips de celular e garantir disparos em massa”, destaca a reportagem. Outras duas ações no âmbito do TSE tratam da suspeita de abuso eleitoral, em 2018.

