Bolsonaro quer cortar FIES pela metade em 2021

Governo Bolsonaro quer cortar o número de contratos do FIES pela metade em 2021. O programa já chegou a ofertar 732 mil contratos nos governos do PT e pode cair para 54 mil em 2021 edit

247 - O governo Bolsonaro planeja liquidar um dos programas que mais inseriram jovens porbres no ensino superior no Brasil nos governos do PT: o Ministério da Educação anunciou nesta sexta-feira (20) redução pela metade do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), a partir de 2021. O programa já chegou a ofertar 732 mil contratos há cinco anos e pode cair para 54 mil em 2021. Também foram aprovadas no conselho gestor mudanças que tornam mais rígida a concessão de bolsas.

Os próximos contratos do FIES passarão a exigir nota mínima de 400 pontos na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Antes, a exigência era que a Redação não fosse zerada, além de média 450 na parte objetiva (o que foi mantido).

Houve mudanças, também, nas regras para troca de cursos. Vai ficar mais difícil mudar dentro de uma instituição de ensino, pois será exigido resultado igual ou superior à nota de corte do curso de destino desejado para se manter o benefício.