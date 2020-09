Bolsonaro quer nomear para o Supremo um amigo que 'tome cerveja' com ele

247 - Jair Bolsonaro deixou claro às pessoas que vão ao seu gabinete para indicar o perfil de candidatos para a vaga de Celso de Mello no STF, que vai nomear alguém de sua estrita confiança.

Entre essas pessoas que fazem romaria em seu gabinete para influenciar na escolha do futuro integrante da corte estão juízes, parlamentares, religiosos e autoridades.

Bolsonaro disse que seria “bem sincero”, segundo relatos: ouviria os argumentos, mas indicaria alguém que “toma cerveja comigo no fim de semana”, informa a jornalista Mônica Bergamo em sua coluna na Folha de S.Paulo.

Na maioria das vezes, o presidente chamou o secretário-geral da Presidência, Jorge Oliveira, para apresentar aos interlocutores e acompanhar as reuniões. Oliveira é amigo de longa data de Bolsonaro e considerado, hoje, um dos principais candidatos à vaga ao STF.

Nas últimas semanas Bolsonaro recebeu evangélicos como Silas Malafaia e entidades como a AMB (Associação dos Magistrados Brasileiros) e associações de magistrados de Goiás, Pará, Distrito Federal e Ceará para falar da futura escolha.

