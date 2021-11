"Bolsonaro quer privatizar o Enem", diz Daniel Cara

Apoie o 247

247 - Professor na Faculdade de Educação da USP e dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara afirmou que Jair Bolsonaro pretende “privatizar” o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Para ele, a prova, se repassada para uma administração privada, perde o sentido de existir. “O Bolsonaro quer privatizar o Enem. Ele quer entregar o Enem para instituições como a Cesgranrio - são instituições sérias - Fundação Carlos Chagas, Fuvest, Vunesp. Ele quer privatizar. Só que se privatizar o Enem, quebra-se toda a lógica da prova”. “A prova é boa porque ela é pública”, definiu.

Cara destacou o baixo número de inscritos no exame de 2021 - o menor em 16 anos, atingindo principalmente negros e pobres - e ainda a defasagem no banco de questões, o que ameaça o exame do próximo ano .

