Bolsonaro remói voto impresso e volta a atacar Barroso: "criminoso e mentiroso"

Segundo Jair Bolsonaro, o ministro do STF Luis Roberto Barroso atuou "pessoalmente" para derrubar o projeto do voto impresso edit

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) voltou a desferir ataques pessoais contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luis Roberto Barroso ao afirmar que o magistrado atuou “pessoalmente” para derrubar o projeto do voto impresso, defendido pelo atual ocupante do Palácio do Planalto e seus apoiadores. Os ataques foram feitos nesta terça-feira (2), durante uma entrevista para uma rádio gaúcha. Na ocasião, Bolsonaro chamou o ministro de “criminoso” e “mentiroso”.

“O Barroso foi para dentro do Congresso, mudaram os integrantes da comissão, e nós perdemos no voto o projeto do voto impresso. Houve uma interferência direta do ministro Barroso no Parlamento, o que a Constituição diz que não pode. É um crime. O Barroso é um criminoso. E depois ele vai para fora do país participar de evento sobre como derrubar presidente. Barroso, tu é um mentiroso”, disse Bolsonaro, de acordo com a coluna Radar, da revista Veja.

Apesar das alegações de Bolsonaro, que segundo as pesquisas eleitorais corre o risco de perder a eleição no primeiro turno para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o projeto bolsonarista do voto impresso foi derrubado no Congresso com o apoio de parlamentares ligados ao Planalto, incluindo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.