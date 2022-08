Bolsonaro se dobra à grandeza de Jô Soares: 'teceu duras críticas contra mim, mas foi uma grande personalidade'

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) se viu obrigado nesta sexta-feira (5) a se dobrar à grandeza de Jô Soares, um dos maiores artistas e entrevistadores da história do Brasil que morreu na última madrugada.

Jô era um crítico ferrenho de Bolsonaro e certa vez associou o chefe do Executivo ao nazismo. Em uma das edições de seu programa, exibiu os ataques de Bolsonaro a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) e repreendeu um homem da plateia que tentou sair em defesa de Bolsonaro: "eu já ouvi muita bobagem na minha vida, mas essa supera o Bolsonaro".

"Independentemente de preferências ideológicas, Jô Soares foi uma grande personalidade brasileira que conquistou a todos com seu modo cômico de discutir assuntos profundos. Que Deus conforte a família e o acolha com a cordialidade que o próprio Jô recebia a todos. Jô sempre fez bom uso do seu direito de livre expressão. Por muitas vezes teceu duras críticas contra mim, inclusive. Mas foi por viver num país livre, não em um regime autoritário, que ele pode exercê-lo integralmente. Essa é a beleza da democracia. No fim das contas, as divergências pouca diferença fazem na hora de nossa partida para perto de Deus. O que fica são as nossas obras, e Jô Soares deixa para o Brasil um exemplo de postura, elegância e bom humor, e, por isso, tem o meu respeito", manifestou Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.