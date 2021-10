Bolsonaro se irrita com Queiroga e manda tirar da pauta do Conitec relatório que proíbe uso da cloroquina contra Covid

Parecer da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) determinaria o uso da cloroquina apenas para pacientes com doenças reumatológicas ou malária edit

247 - Jair Bolsonaro ficou irritado com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e mandou tirar da pauta da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) o parecer do grupo de trabalho que veta o uso da cloroquina e do "kit Covid" para combate à doença. O parecer seria objeto e de decisão do Conitec nesta quinta-feira (7).

O parecer que seria votado na reunião do Conitec desta quinta determinou o uso da cloroquina apenas para pacientes com doenças reumatológicas ou malária, para as quais a droga é indicada. “Azitromicina e hidroxicloroquina não mostraram benefício clínico e, portanto, não devem ser utilizados no tratamento ambulatorial de pacientes com suspeita ou diagnóstico de covid-19″, acrescenta o relatório.

A comissão também sugeriu não administrar ivermectina, budesonida, colchicina e nitazoxanida em pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19, por falta de evidência científica.

Com a aprovação do parecer desabaria todo o edifício narrativo construído por Jair Bolsonaro e a extrema direita no país, que condenou milhares de pessoas à morte por uso de medicamentos ineficazes no combate à Covid-19. O uso de tais medicamentos foi a grande fake news da pandemia, de caráter criminoso.

Sob pressão do Palácio do Planalto, o então ministro Eduardo Pazuello liberou, em maio de 2020, o uso de cloroquina para todos os estágios da Covid-19 e deve ser responsabilizado pelos senadores da CPI da Covid. Mas a Conitec emitiu, em maio deste ano, parecer contrário à indicação do medicamento.

