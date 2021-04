Bolsonaro se sente derrotado por não conseguir impedir instalação da CPI do genocídio

247 - Jair Bolsonaro se recusou a sorrir ao tirar uma foto com uma apoiadora na entrada do Palácio da Alvorada, nesta terça-feira (13). “O dia que eu passei e (você ainda) quer que eu sorria?” Bolsonaro não explicou sobre o que se referia, mas o semblante carregado e sisudo coincidiu com a instalação, no Senado, da CPI da Covid, que investigará a condução do governo no combate à pandemia.

Ao contrário do que desejava, o presidente não conseguiu segurar a instalação da CPI, destaca reportagem do Estado de S.Paulo. Além disso, Bolsonaro deve ter apenas quatro dos 11 titulares que compõem a comissão.

