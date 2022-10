Bolsonaro sente o golpe e abre live de emergência para tentar explicar fala pedófila

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais na madrugada deste domingo (16) para tentar explicar a declaração, feita na sexta-feira (14) durante um entrevista ao podcast Paparazzo Rubro-Negro, de que "pintou um clima" com meninas venezuelanas de "14 ou 15 anos", "bonitas", "arrumadinhas”, e que teria entrado em uma casa que, supostamente, explorava a prostituição infantil.

Na live, gravada pouco após a meia noite, Bolsonaro acusou o PT de deturpar a situaçao e de “ultrapassar todos os limites” e que não foi ao local escondido. “O PT recorta pedaços como se eu estivesse atrás de programas. Fiz uma live, foi demonstrado o que estava acontecendo. [O PT] Pega pedaço e fala 'pintou um clima'? Que vergonha é essa? Sempre combati a pedofilia”, disse.

O atual mandatário afirmou, ainda que "sempre combateu a pedofilia” e “sempre foi contra o regime venezuelano". "O PT está tentando me desqualificar, distorceu, como se eu fosse uma pessoa que entrasse naquela casa com outros interesses", ressaltou. Ainda segundo ele, a live feita sobre as menores venezuelanas foi feita há dois anos e foi transmitida pela CNN. "Se fosse outros interesses, por que eu teria feito uma live ao vivo?", questionou.

Na entrevista ao podcast na sexta-feira, ele usou usou a história para atacar o PT ao afirmar que o Brasil poderia "se tornar uma Venezuela” caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera a disputa eleitoral, vença o segundo turno da eleição, marcado para o dia 30 de outubro.

>>> Fala pedófila de Bolsonaro gera indignação nas redes sociais

“Eu parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei. ‘Posso entrar na sua casa?’ Entrei. Tinham umas 15, 20 meninas sábado de manhã se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas de 14, 15 anos se arrumando no sábado para que? Ganhar a vida. Você quer isso para a sua filha que está nos ouvindo agora?”, disse Bolsonaro na entrevista.

A declaração de cunho pedófilo ganhou as redes sociais e foi o assunto mais comentado do Twitter na noite de sábado. Além da repercussão nas redes sociais,políticos, artistas e membros da sociedade civil repudiaram as falas de Bolsonaro e cobraram providências

>>> "Não podemos ter um PEDÓFILO na presidência", diz Flávio Dino

A deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, disse que o presidente é "depravado e criminoso". "É triste ver esse traste na presidência do Brasil", publicou a parlamentar no Twitter. O senador Randolfe Rodrigues (Rede) relatou sentir "nojo" da fala. O senador eleito e ex-governador Flávio Dino (PSB), do Maranhão, afirmou que o Brasil não pode aceitar um pedófilo na Presidência da República.

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) disse que acionará o Ministério Público nesta segunda-feira (17) para que seja aberta uma investigação contra Jair Bolsonaro. O deputado distrital Leandro Grass (PT-DF)também afirmou ter enviado um ofício ao Ministério Público para o encontro relatado por Bolsonaro seja investigado. "Quero saber onde foi, o que ele fez lá e o que encontrou nesse local após ter rolado 'um clima', como ele mesmo disse", postou Grass no Twitter.

