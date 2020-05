Bolsonaro sobre ação da PF contra Witzel: “vai ter mais”

247 - Jair Bolsonaro, ao responder na manhã desta quarta-feira (27) um de seus apoiadores que elogiou a operação da PF contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel , disse que “vai ter mais”.

Na porta do Palácio da Alvorada, um apoiador de Bolsonaro elogiou a ação: “muito boa a ação contra aquele governador que não faz nada”.

Bolsonaro então respondeu: “Vai ter mais”.

A Polícia Federal (PF) iniciou na manhã desta terça-feira (26) a Operação Placebo, sobre suspeitas de desvios na Saúde do RJ para ações na pandemia de coronavírus. São 12 mandados de busca e apreensão -- um deles no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador Wilson Witzel (PSC), e outro na casa dele no Grajaú.

