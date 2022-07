Bolsonaro tem dificuldades para arrecadar doações à campanha presidencial

Flávio Bolsonaro e Ciro Nogueira organizaram reuniões com empresários, mas "poucos abriram a carteira", segundo revista edit

Apoie o 247

ICL

247 - Organizadores da campanha de Jair Bolsonaro (PL) à reeleição, como seu filho, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, enfrentam dificuldades para conseguir doações de empresários para apoiar o atual chefe do executivo na corrida eleitoral. A informação é da coluna Radar, da Veja.

De acordo com a reportagem, Flávio e Nogueira organizaram reuniões com representantes do setor econômico para pedir doações, mas "poucos abriram a carteira."

Ao Radar, um aliado de Bolsonaro tentou amenizar a situação, afirmando que “a campanha não começou. A turma vai confiar mais quando tiver um canal oficial para doar.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE