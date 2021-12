Bolsonaro tem mais pedidos de impeachment em 2021 que Dilma em todo o mandato

Apoie o 247

247 - A Câmara dos Deputados recebeu, pela 143ª vez, um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. Desta vez, a petição foi encaminhada nesta quarta-feira (8) pelo jurista Miguel Reale Júnior, o mesmo que assinou a peça que levou à queda da ex-presidente Dilma Rousseff.

O Legislativo acumulou 68 pedidos de impeachment contra Dilma , número inferior ao que Bolsonaro recebeu só neste ano. Foram 84 pedidos contra o ocupante do Palácio do Planalto em 2021, segundo dados da Câmara.

As alegações contra Bolsonaro envolvem desde a publicação do vídeo do "golden shower", no Carnaval de 2019, até declarações em apoio à ditadura militar e ao golpe de 1964. Mas foi outro motivo que turbinou a quantidade neste ano: a condução do país no combate ao novo coronavírus, destaca reportagem do UOL.

A petição de Miguel Reale Júnior, por exemplo, é baseada no relatório da CPI da Covid, finalizado pelo Senado em outubro.

