Bolsonaro tenta manobra para convencer políticos a aprovarem nome do seu indicado ao STF

Repudiado pela opinião pública e isolado politicamente, Bolsonaro tenta manobrar para emplacar no Senado o nome de André Mendonça como ministro do Supremo edit

247 - Diante de pesquisas, que apontaram o governo Jair Bolsonaro em seu pior momento e dificuldades esperadas na tramitação do nome de André Mendonça, Jair Bolsonaro tenta adotar uma postura de diálogo com políticos para assegurar a aprovação do nome de André Mendonça no Senado como novo integrante do Supremo.

Mendonça foi indicado por Jair Bolsonaro para ser seu "ministro terrivelmente evangélico" no STF.

À frente da pasta da Justiça, Mendonça revelou-se bolsonarista e hostilizou oponentes do ocupante do Palácio do Planalto, recorrendo à LSN (Lei de Segurança Nacional) dos tempos da ditadura militar para investigar críticos do governo de extrema direita.

Reportagem da Folha de S.Paulo assinala que, de acordo com interlocutores, o tom supostamente mais moderado de Bolsonaro na segunda-feira (12), quando conversou longamente com jornalistas na saída do STF (Supremo Tribunal Federal), faz parte da nova tática.





Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.