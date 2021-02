Bolsonaro testa nome de André Mendonça para o STF

Jair Bolsonaro está fazendo sondagens para eventual indicação do nome de André Mendonça para integrar a Suprema Corte do país edit

247 - Jair Bolsonaro está testando o nome de André Mendonça com a intenção de indicá-lo para o STF.

O titular do Poder Executivo perguntou em uma conversa em janeiro com um ministro do STF o que ele achava do nome de André Mendonça, ministro da Justiça, para a vaga, informa o jornalista Gilberto Amado.

Mas Bolsonaro e seu ministro da Justiça podem se dar mal. O ministro do STF respondeu que Mendonça não tem “robustez” para o cargo.

