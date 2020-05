Bolsonaro vai intensificar ofensiva contra Celso de Mello

247 - Ao publicar neste domingo (24) um trecho da lei de abuso de autoridade, Jair Bolsonaro deu o sinal de que vai continuar atacando o STF e concentrando seu combate no decano Celso de Mello, relator do inquérito sobre a interferência do inquilino do Palácio do Planalto na Polícia Federal.

Reportagem dos jornalistas Gustavo Uribe, Bernardo Caram e Paulo Saldaña na Folha de S.Paulo assinala que Bolsonaro está elaborando com assessores e aliados uma estratégia que consiste em acusar o ministro Celso de Mello de tomar decisões não razoáveis, exageradas e baseadas em motivações políticas para prejudicar Bolsonaro. Tudo isso para caracterizar a suspeição do decano do STF.

A reportagem aponta, por outro lado que a decisão de enfrentar o ministro Celso de Mello não é consensual no Palácio do Planalto, onde há também o temor de que ataques duros despertem sentimento de união da corte, estimulando uma resposta conjunta, o que prejudicaria o governo.

