"Bolsonaro vai usar Daniel Silveira como aríete para arrebentar as instituições", alerta Fernando Horta

247 - O historiador Fernando Horta defendeu nesta quinta-feira (21) a saída imediata de Jair Bolsonaro da presidência, sob risco dele deflagrar um golpe, após o decreto que afronta o Supremo Tribunal Federal e concede perdão à pena de 9 anos e 8 meses ao deputado Daniel Silveira.

"Bolsonaro ganhou de presente tudo o que queria ... Vai usar Daniel Silveira como aríete para arrebentar as instituições brasileiras como TODO o fascista faz ... Ou retiram ele do poder ou ele vai destruir as instituições brasileiras e vai dar o golpe", disse Horta.

Bolsonaro ganhou de presente tudo o que queria ... Vai usar Daniel Silveira como aríete para arrebentar as instituições brasileiras como TODO o fascista faz ... Ou retiram ele do poder ou ele vai destruir as instituições brasileiras e vai dar o golpe.





