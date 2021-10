Bolsonaro veta homenagem a João Goulart, deposto pela ditadura militar

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que nomeava de Rodovia João Presidente João Goulart um trecho da BR-153, que liga o município de Cachoeira do Sul (RS) a Marabá (PA). Bolsonaro, que defende a ditadura militar, justificou o veto alegando que “busca-se que personalidades da história do País possam ser homenageadas em âmbito nacional desde que a homenagem não seja inspirada por práticas dissonantes das ambições de um Estado Democrático”.

“Tal medida é inoportuna por não considerar as especificidades e as peculiaridades de cada estado. Além disso, entende-se que escolher homenagear apenas uma figura histórica poderia representar descompasso com os anseios e as expectativas da população de cada unidade federativa abrangida pela rodovia”, completou Bolsonaro em mensagem enviada ao Congresso.

O veto foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) na edição desta quinta-feira (14).

