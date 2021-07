Bolsonaro volta a atacar Barroso ao defender voto impresso: "parece que ele é contra a democracia"

Bolsonaro insinuou que o presidente do TSE cometeria fraude nas eleições de 2022, repetindo a mesma frase que usou há pouco mais de uma semana edit

247 - Jair Bolsonaro voltou a atacar o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, ao defender o voto impresso.

Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, na manhã desta quarta-feira (28), Bolsonaro disse que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), crítico da medida, é "contra a democracia".

"Eleições sem que a gente tenha certeza de que o voto foi para aquela pessoa não são eleições. Por que o ministro Barroso está tão preocupado em não ter eleições democráticas? Será que ele é contra a democracia? Parece que é", disse o presidente.

Bolsonaro ainda repetiu a mesma frase que utilizou há pouco mais de uma semana, quando insinuou que Barroso cometeria fraude nas eleições presidenciais de 2022.

"Não podemos admitir que as mesmas pessoas que tiraram o Lula da cadeia e tornaram ele elegível vão contar os nossos votos num quarto escuro do TSE", disse o chefe do Executivo.

Por fim, ele anunciou que fará um pronunciamento no próximo dia 29 para abordar o tema das urnas eletrônicas. (Com informações da coluna Radar, na Veja).

