Bolsonaro volta a dizer que tem medo da cadeia em encontro com empresários da fé

247 – Jair Bolsonaro, que já cometeu dezenas de crimes de responsabilidade e está ameaçando o Brasil com um golpe de estado, por se sentir incapaz de vencer nas urnas, voltou a relatar seu medo de cadeia, num encontro com empresários da fé. No evento, ele também se comparou à golpista boliviana Jeanine Añez.

"A líderes evangélicos, Bolsonaro também voltou a expressar preocupação com uma possível prisão caso não se reeleja. Ele relacionou os processos dos quais é alvo ao caso da ex-presidente da Bolívia Jeanine Añez, presa pelo crime de golpe de Estado. Sem citar nomes, disse ainda que tem sido chantageado e ameaçado com uma possível prisão durante o processo de escolha de ministros para tribunais superiores", escreveu o jornalista Matheus Schuch , do Valor Econômico.

Mais uma vez sem apresentar provas de fraudes no sistema eleitoral, Bolsonaro defendeu que o pleito, para ser confiável, precisa do aval dos militares, acrescentou o repórter. “Três [ministros] do TSE acreditam piamente nas pesquisas do Datafolha. Estou fazendo minha parte no tocante a isso. Estou buscando impor, via Forças Armadas, que foram convidadas, a nós termos eleições transparentes”, afirmou.

