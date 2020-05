Boulos: Bolsonaro é culpado pelo veto dos EUA a voos do Brasil

247 – "Dois ministros da saúde demitidos e um ministério sob intervenção militar. Um presidente que sai pra comer cachorro quente e pegar criança no colo em manifestação. Infelizmente, não é difícil entender porque o Brasil pode sofrer um bloqueio sanitário internacional", postou Guilherme Boulos em seu twitter. Saiba mais sobre o caso:

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca anunciou neste domingo que está proibindo estrangeiros de viajar para os Estados Unidos se eles estiveram no Brasil nas últimas duas semanas, dois dias após o país se tornar o número 2 no mundo em casos de Covid-19.

A secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany, disse que as novas restrições ajudarão a garantir que estrangeiros não tragam infecções adicionais para os EUA, mas não se aplicariam ao fluxo de comércio entre os países.

O assessor especial da Presidência da República do Brasil para Assuntos Internacionais, Filipe G. Martins, afirmou em sua conta no Twitter que, ao banir temporariamente a entrada de brasileiros nos EUA, o governo americano está seguindo parâmetros quantitativos previamente estabelecidos, que alcançam naturalmente um país tão populoso quanto o Brasil.

“Não há nada específico contra o Brasil. Ignorem a histeria da imprensa”, acrescentou.

Pouco antes do anúncio da Casa Branca, o chanceler Ernesto Araújo afirmou, também no Twitter, que em conversa neste domingo com representantes da Casa Branca, “dentro da ótima cooperação Brasil-EUA no combate ao Covid-19”, recebeu a notícia de que o presidente dos EUA, Donald Trump, determinou a doação de 1.000 respiradores ao Brasil.

“Parceria produtiva entre duas grandes democracias”, afirmou.

O conselheiro de segurança nacional norte-americano, Robert O’Brien, disse mais cedo ao programa ‘Face the Nation’ da rede CBS esperar que a medida possa ser reconsiderada em algum momento.

“Esperamos que seja temporário, mas, devido à situação no Brasil, tomaremos todas as medidas necessárias para proteger o povo americano”, disse O’Brien.

O Brasil ultrapassou na sexta-feira a Rússia e se tornou o segundo país do mundo em casos de coronavírus, perdendo apenas para os Estados Unidos, com mais de 347.000 pessoas infectadas pelo vírus, informou o Ministério da Saúde.

Trump havia dito na terça-feira que estava considerando impor uma proibição de viagens para passageiros provenientes do Brasil.

“Não quero pessoas vindo para cá e infectando nosso povo. Também não quero que as pessoas fiquem doentes por lá. Estamos ajudando o Brasil com respiradores... O Brasil está tendo problemas, não há dúvida sobre isso”, acrescento Trump a repórteres na Casa Branca.

O’Brien disse que os Estados Unidos analisarão as restrições para outros países do hemisfério sul, país a país.

Trump suspendeu a entrada da maioria dos viajantes da China, onde o surto começou, em janeiro. No início de março, ele impôs restrições de viagem a pessoas vindas da Europa.

As novas restrições impedem a maioria dos cidadãos não americanos que visitaram o Brasil nos últimos 14 dias de entrarem nos EUA. Serão isentos os portadores de green card, parentes próximos de cidadãos dos EUA e membros da tripulação, entre outros selecionados.

