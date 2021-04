Boulos: CPI do Senado deve apontar crimes de Bolsonaro e abrir caminho ao impeachment

Para o dirigente do Psol Guilherme Boulos, que foi candidato a prefeito de São Paulo em 2020, a CPI do Srnado se tornou necessária e pode passar à história como a CPI do Genocídio edit

247 - Em artigo publicado nesta terça-feira (13) na Folha de S.Paulo, Guilherme Boulos defende a criação da CPI do Senado para apurar o genocídio provocado por Bolsonaro na pandemia da Covid-19 no Brasil. "Temos um governo que recusou vacinas, boicotou medidas sanitárias, desinformou o povo com falsos remédios. Por isso, somos há meses o país em que mais morre gente por Covid no mundo. A CPI se tornou necessária. O mais justo seria entrar para a história como a CPI do Genocídio", escreve.

"O governo está no seu pior momento, com popularidade abaixo de 30%, colhendo os frutos da condução desastrosa da pandemia e da economia. O descaminho em que Bolsonaro enfiou o Brasil não tem saída com ele no comando. Está isolado, perdendo apoio entre os empresários, no povo e em crise com as Forças Armadas".

Boulos opina que a CPI pode ser só o primeiro passo para afastar Bolsonaro da presidência da República. "Se a investigação tiver o mínimo de seriedade, os crimes de Bolsonaro serão expostos de forma retumbante, sobretudo em relação à saúde pública", pontua.

"O Senado está diante de uma decisão histórica. Ou lava as mãos num acordão costurado em cima de mais de 350 mil cadáveres. Ou aponta os crimes de Bolsonaro e abre caminho para um processo de impeachment. O Brasil não aguenta até 2022", conclui Boulos.

