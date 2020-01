Boulos: se secretário não for demitido, barbárie será alargada

O coordenador do MTST, Guilherme Boulos, condenou a fala do secretário nacional de Cultura, Roberto Alvim, onde ele faz uma clara apologia ao nazismo. "Se ele não cair, os limites de tolerância à barbárie no Brasil serão alargados ainda mais", disse Boulos edit

247 - O coordenador do MTST, Guilherme Boulos, condenou a fala do secretário nacional de Cultura, Roberto Alvim, onde ele faz uma clara apologia ao nazismo. "Entre o ridículo e o perigoso há uma linha. Ela foi ultrapassada com o vídeo nazista de Roberto Alvim. Se ele não cair, os limites de tolerância à barbárie no Brasil serão alargados ainda mais".

