Brasil, 100 mil mortes pela Covid 19: Bolsonaro despreza, se cala e mantém país sem ministro da Saúde

Até o fim da tarde deste sábado, Jair Bolsonaro não havia se manifestado sobre as 100 mil mortes por coronavírus no país. 144 dias depois do início da epidemia, Brasil segue sem ministro da Saúde edit

247 - Enquanto o país amarga 100 mil mortes por coronavírus neste sábado (8), Jair Bolsonaro mantém-se indiferente, não se pronunciou até o fim da tarde e mantém o país sem ministro da Saúde.

Nas redes sociais, Jair Bolsonaro passou o sábado anunciando “conquistas” de seu governo. No post mais destacado ao longo do dia, celebrou no Twitter, Facebook e Instagram: “Extinta a tarifa adicional da Tarifa de Embarque Internacional”. Veja o post de Bolsonaro no sábado dos 100 mil mortos:





Da mesma maneira, até o fim da tarde, o ministro-general interino da Saúde, Eduardo Pazuello, mantinha silêncio sobre os 100 mil mortos e mortas. Nenhuma autoridade do primeiro escalão do governo Bolsonaro pronunciou-se sobre a tragédia.



