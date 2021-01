Brasil fecha 2020 com recorde de 180 mil novas armas de fogo registradas, aumento de 91%

PF registou 179.771 novas armas no ano passado, um aumento de 91% em comparação com o exercício anterior. O número é o maior da série histórica iniciada em 2009 edit

247 - O Brasil teve um aumento recorde no número de armas de fogo em circulação ao longo de 2020. De acordo com reportagem da BBC News Brasil, a Polícia Federal registou 179.771 novas armas no ano passado, um aumento de 91% em comparação com o exercício anterior, e o maior número da série histórica iniciada em 2009. Em 2019, foram registradas 80.613, uma alta de 84% sobre 2018.

O número de armas registradas nos dois primeiros anos do governo Jair Bolsonaro chegou a 273.835 unidades , um incremento de 183% em comparação os registros feitos em 2018 e 2017 (96.512).

A facilitação do acesso a armas de fogo por civis é uma das bandeiras de campanha de Jair Bolsonaro. Desde que chegou ao poder, Bolsonaro vem desregulamentando normas que restringiam o acesso e o controle, além do rastreamento, de armas e munições.

