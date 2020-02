Brasil já tem cerca de 300 suspeitas de coronavírus, estima Ministério da Saúde

247 - O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, declarou que "dá para avaliar que estamos próximos de 300 casos suspeitos de coronavírus".

Os critérios para a definição de um caso suspeito de coronavírus, disse o ministério, passaram a enquadrar as pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar e tiveram passagem pela Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália, Malásia, Japão, Cingapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja, além da China, nos últimos 14 dias.

A informação é do Estado de S.Paulo